Libjende moanfisk oantroffen yn de Waadsee

Nioz-ûndersiker Sander Holthuijsen wie op it skip en seach de karakteristike fin fan de moanfisk boppe it wetter út stekken. Omdat it wetter sa rêstich wie, koene de ûndersikers de fisk lange tiid goed folgje en filmje. De kenmjerkende swimbewegings fan de moanfisk wurde feroarsake troch it stive lichem en de lange finnen dy't as roeiriem brûkt wurde.

Moanfisken wurde ek faak dobberjend oan it oerflak sjoen, mar swimme dogge se wol rjochtop. Omdat moanfisken har net sa goed rêde yn ûndjip wetter of de brâning spiele se ek regelmjittich oan op de Nederlânske strannen. Dit eksimplaar makke lykwols in sûne yndruk en swom aktyf fuort foar in nijsgjirrige seehûn.