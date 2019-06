Hûnderten mûzen oerlibje klim by Jeltesleat net: "It is in apart fenomeen"

Sa'n twa wiken lyn begûn it, neffens Auke Minne Hofman út De Hommerts. Hy fytst alle dagen twa kear troch it akwadukt. "It is in apart fenomeen. De earste dagen leinen der in pear, mar elke dei kamen der mear by en sûnt in wike lizze der alle dagen mear as hûndert mûzen. De measte binne dea en sa no en dan sjoch ik in swiere ferwûne bist omkrûpen."

Neffens him soe it komme kinnne dat de tegels oan de binnenkant glêd binne. "Benammen yn de nacht klimme se en falle se del. In kear leinen der sels 300 mûzen op it paad. Se falle wol sa'n acht meter nei ûnderen." Hofman hat kontakt socht mei de provinsje en dy lit de mûzen no alle dagen opromje.

"Der is in mûzepleach, en guon sille der net rouwich om wêze dat se der dea lizze. Mar it kin net wiken sa trochgean, mar wat in oplossing is, wit ik sa net."