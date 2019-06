Ljouwert bliuwt ynsetten op wettertechnology, toerisme en agrifood

Ek ûnderwiis spilet in belangrike rol. "Bygelyks as je sjogge nei wettertechnology. Dêr belûke wy no alle ûnderwiissektoaren by. Dus fan de basisskoalle oant it heger ûnderwiis. Bring se mar mei inoar yn kontakt."

Braindrain

Fan grut belang wurdt it opkearen fan de saneamde 'braindrain'. "Je moatte Ljouwert dan ek posisjonearje as 'the place to be'. As je dan in goed fêstigingsklimaat ha, meitsje je de stêd oantreklik."