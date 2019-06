Deputearren Michiel Schrier en Klaas Kielstra nimme ôfskied

Nei fjouwer jier komt ek in ein oan it deputearreskip fan VVD-er Klaas Kielstra. Hy hie sels graach fierder wollen as bestjoerder yn it provinsjehûs, mar syn fraksje yn Provinsjale Steaten hie leaver Avine Fokkens as de nije deputearre yn in kolleezje dat de VVD de kommende jierren foarmet mei it CDA, PvdA en FNP.

"Je sammelje yn fjouwer jier tiid hiel wat spullen, seker as je geregeld yn it bûtenlân binne. De saken dêr't ik oan hechte bin, dêr't in ferhaal oan sit, nim ik mei nei hûs."

Hy is bliid mei it jild dat foar de slûs by Koarnwertersân koartlyn noch kommen is. "Moai dat dat de lêste wiken noch slagge is. Ik bin in tefreden deputearre. Ik ha it hiel bot nei it sin hân. We ha moaie dingen realisearre en wienen echt in team."

En wat sil er no? "Ik bin my oan it oriïntearjen. Ik sil foar mysels begjinne, en mooglik wat mei keunst dwaan. Mar ik sil earst op fakânsje, rêst nimme. Mar we moatte ek foarút en dêr ha ik sin oan."

Hielendal ferdwine docht Kielstra net. Hy wurdt de nije fraksjefoarsitter fan de VVD yn Provinsjale Steaten. Dat wie wer de foarige funksje fan Avine Fokkens. "Ik gean dus heal fuort. De polityk leit ticht by my, Fryslân leit ticht by my, dus ik bliuw aktyf", seit no noch deputearre Klaas Kielstra.