Behearplan foar reeën oanpast; fokus leit op minder oanridings

"Oant no ta waard it ôfsjitten fan reeën basearre op it oantal reeën yn Fryslân. Wy woene dat net boppe de 6.000 reeën hawwe, mei as eachmerk it belang fan de ferkearsfeiligens. Dat hawwe we oanpast. We wolle no útgean fan net mear as 500 oanridings."

Der komt aktiver behear yn saneamde 'hotspots', plakken dêr't in soad oanridings binne. "It is de bedoeling dat de Faunabehearienheid dêr foarkomt dat auto's yn botsing komme mei reeën."