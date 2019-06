Fryske 'bewegers' fiere aksje yn Den Haag foar sichtberens Frysk

De aksje waard ek bywenne troch in delegaasje Steateleden, fan ûnder oare CDA, FNP, VVD en Forum voor Democratie. De provinsje Fryslân stiet ek efter de aksje. Sy wolle graach dat it Ryk helpt om it Frysk sichtberder te meitsjen troch ek sels mear aktyf it Frysk te brûken yn Fryslân.

Bestjoersakkoart

De keamerkommisje fan Ynlânske Saken fergaderet woansdei fan 11.00 oere ôf oer it Bestjoersakkoart Fryske Taal en Kultuer, dat provinsje en Ryk ein ferline jier sletten ha. De Ried fan de Fryske Beweging fynt dat akkoart te meager en dat is foar de keamerkommisje oanlieding om it woansdei op de aginda te setten. Spearpunten dêrby binne de sichtberheid fan it Frysk en de situaasje fan it Frysk op skoalle.