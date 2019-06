Holwert oan See wol tegearre mei boeren fersilting yn kaart bringe

It mjitten fan de fersilting fan de boaiem is ûnderdiel fan it projekt Boeren Meten Water. Dat projekt is bedoeld om it grûnwetter en de fersilting yn en om it projektgebiet fan Holwert oan See yn kaart te bringen. De Aqua Pin kin troch in boer sels yn de grûn setten en ferpleatst wurde.

"De Aqua Pin is in buis dy't je yn de grûn stekke. Dêr sit in oantal sensoaren yn en dy mjitte saken lykas it sâltgehalte en it grûnwetterpeil." De Aqua Pins stjoere ynformaasje troch nei in sintraal digitaal platfoarm, dêr't de data omsetten wurde kin yn foarspellings en advizen.