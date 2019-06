Algemien oerlis yn de Twadde Keamer oer 'sichtberens fan it Frysk'

Wurk meitje fan sichtberens Frysk, mar hoe?

Foarôfgeand oan it debat hat minister Ollongren de Twadde Keamer in nije rapportaazje stjoerd oer it Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen fan de Ried fan Europa. Yn dy rapportaazje skriuwt ek de minister dat se wurk meitsje wol fan de sichterens fan it Frysk. Mar yn it rapport stiet net hoe't se dat krekt dwaan sil en wannear.

Foar it oare is de minister fan betinken dat taalbelied yn it foarste plak de ferantwurdlikheid is fan de provinsje Fryslân en fan 'taalskipper' Sietske Poepjes. Deputearre Poepjes sil it debat woansdei bywenje.

Wurd 'plysje' op auto's en unifoarmen

De provinsje hat de ferskate Keamerfraksjes yn 't foar in struibrief takomme litten mei ferskate winsken. De provinsje stipet dêryn de lobby fan Fryske organisaasjes foar in Frysk plysje-unifoarm. De provinsje wol dat it ryk serieus ûndersyk docht nei de mooglikheid om njonken politie ek it wurd 'plysje' in plak te jaan op plysje-unifoarmen en op plysje-auto's.

Dêrnjonken moat de mooglikheid om by de rjochtbank Frysk te brûken mear fanselssprekkend wurde, ek as in saak bûten Fryslân tsjinnet.