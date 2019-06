Tal fjildûlen nimt ta: 60 briedpearen yn Fryslân, wylst oars lanlik 20

Sovon Vogelonderzoek Nederland meldt dat dat troch de waarme, drûge hjerst en de mylde winter komt dat der safolle fjildmûzen binne. De fjildûlen ite de fjildmûzen op en hawwe it gebiet tusken De Lemmer, Snits, Ljouwert en Dokkum ûntdutsen.

De ûlen meitsje harren nêsten yn it gers. Boeren krije in fergoeding om it gers om it nêst hinne net te meanen. Sovon ringet de jonge ûlen foar wittenskiplik ûndersyk.