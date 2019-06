Wjelsryp, Stiens en Grou troch nei earste omloop IFK Jeu de Pelote

De earste wedstriid dy tiisdeitejûn op it program stie, wie de wedstriid tusken Weidum en Wjelsryp. De partij is lykwols net ferkeatst, omdat Weidum him weromluts.

De twadde wedstriid fan de jûn, en dus de earste wedstriid dy ferkeatst waard, wie dy tusken Stiens en Reduzum. It wie in spannende partij, wêrby't Stiens úteinlik oan de langste ein luts mei 6-5. Yn de earste omloop nimt Stiens it op tsjin Wommels.

Ek de partij tusken Grou en Easterein wie net samar klear. Beide partijen wisten aardich wat punten te skoaren, mar it wie Grou dy't mei 6-5 wûn en dêrmei in plak yn de earste omloop wist te bemachtigjen.