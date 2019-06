Omrop Fryslân lûkt in miljoen sjoggers mei Maarten syn Alvestêdetocht

De ôfrûne dagen hat Omrop Fryslân alle rekôrs brutsen mei de non-stop útstjoering fan de Alvestêdeswimtocht fan Maarten van der Weijden. Hast in miljoen minsken hawwe nei de Omrop sjoen en de online kanalen lutsen goed in miljoen besiten. Ut de hiele wrâld wei streamden de berjochten binnen. Op it hichtepunt fan de live-útstjoering op telefyzje moandeitejûn seagen likefolle minsken nei de Omrop as nei bygelyks de NPO3.