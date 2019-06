Provinsje en gemeenten bringe gjin kosten yn rekken nei Swimalvestêdetocht

De Fryske oerheden bringe gjin kosten yn rekken by de organisaasje fan de Swimalvestêdetocht. Sawol de provinsje as alle belutsen gemeenten dogge sa in bydrage oan de stifting fan Maarten van der Weijden. "We hawwe mei leafde in bydrage levere", seit kommissaris fan de Kening Arno Brok.