IIsstadion Thialf alwer iepen, ek op de hjitste dei fan it jier

IIsstadion Thialf op It Hearrenfean hat de iisflier der alwer yn lizzen. Dat is earder as foarige jierren. Eartiids wie it stadion altyd sa'n 26 wiken yn it jier iepen, mar op dit stuit rint dat op nei 42 wiken. Ek op de hjitste dei fan it jier oant no ta.