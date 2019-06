Grutte drokte op Prinsessedei yn keramykmuseum yn Ljouwert

Ferklaaid as prins of prinses koene sy Marijke Meu moetsje, de mem fan de stedehâlder dy't ea yn Ljouwert wenne. Der wienen prizen te winnen foar it moaiste kostúm, keninklik sjen en wiuwe.

Yn groepen gie it fan de Prinsetún nei keramykmuseum de Princessehof oan de oare kant fan de dyk. Dêr koene sy nifelje, sminke, ite en foto's meitsje litte. De Prinsessedei is in leechdrompelige tagong ta it museum foar bern en âlden. De organisaasje wol takom jier rekken hâlde mei noch mear belangstelling.

Dan wurdt it in Prinsessewykein yn stee fan in Prinsessedei.