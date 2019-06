Middelbere skoallen yn De Jouwer om krimp tegearre fierder as: Plein Joure

De nije namme soe tiisdeitemiddei offisjeel ûntbleate wurde mei ûnder oare in sponsorrun. Mar troch it waarme waar koe dat net troch gean. En ek de gewoane lessen giene net troch: tropenroaster. Mar de bêrn fan de nije skoalle wiene wol op it skoalplein foar de offisjele ûntbleating.

Op 'e kop

Hûndert learlingen soene foar it each fan in kamera dy't op it dak opsteld wie hûndert boerdsjes omheech hâlde. Op dy boerdsjes stie dan de nije namme en it nije logo. Mar ek dat rûn efkes oars. De nije namme waard wol ûntbleate, mar dan wol krekt de ferkearde kant út. It logo en de namme kamen op de kop yn byld.