Undersyk ekologyske gefolgen kontenerramp rjochtet him op plestikdieltsjes

It ûndersyksprogramma moat dúdlikens jaan oer fragen oer de boarnen, de fersprieding en de transformaasjes fan it ôffal. Dêrby wurdt ek goed tocht om de ynfloed op it miljeu en it fretten fan alles wat yn it gebiet libbet. Mar der is ek omtinken foar de ynfloed op de minsk. Hoe fiele minsken harren by al dat plestik ôffal yn it Waad en hat soks ynfloed op it toerisme?

Der ûndersikers sille ek besjen oft minsken oars mei plestik omgean. Boppedat wurdt ûndersocht hoe't sa'n grut ûngelok foarkaam wurde kin en wat net allinnich de gefolgen binne fan de fersmoarging, mar ek fan it opromjen en bergjen fan it ôffal op it miljeu.