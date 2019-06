Aldergeloks mar ien, licht ûngelok yn Fryslân mei de 112-steuring

De steuring soarge neffens De Wal wol foar in soad ûndúdlikens. "It wie hiel ferfelend, want wannear is sa'n steuring oplost?"

Brânwachtlju op eltse kazerne

De brânwachtlju wiene fansels net allegearre berikber fia de telefoan, jout De Wal oan. "Mar de frijwilligers fan de brânwacht yn Fryslân hawwe in pager. Sy binne alarmearre mei it berjocht: opkomme op de eigen kazerne. Wy hawwe yn Fryslân 65 kazernes, om ende by 1.000 frijwillgers en in beropspost yn Ljouwert dy't altyd bemanne is. Dus der binne yndie frijwillgers opkaam op alle kazernes, sy wiene allegearre bemanne."

Op eltse kazerne wiene dus brânwachtlju beskikber. "Der wiene yn elts gefal fjouwer minsken oanwêzich, mar leafst seis as mear, yn ferbân mei de bemanning foar in tankautospuit."

De Wal: "It wie foar de brânwachtlju ek net dúdlik hoe lang oft sy dêr sitte soene. Mar sy moasten wol berikber wêze foar de boargers, en dêrneist koene de minsken ek noch it neednûmer brûke dat juster frijkaam."

Gjin lêst fan ferkeard nûmer

It die bliken dat der ek in ferkeard nûmer yn omgong wie. "Wy hawwe dêr gjin lêst fan hân. Wy hawwe ús beheind ta de ynformaasje dy't wy fan hegerhân krigen en wy hawwe fuortdaalks de goede nûmers kommunisearre, sa't de plysje en de meldkeamer trochjûn hawwe."

Al mei al is De Wal bliid dat it yn Fryslân goed gien is en dat der gjin slimmere ûngelokken bard binne. "Der komme noch evaluaasjes: hawwe wy it goede dien? Mar sa't it no is: ja."