Húsdokter oer Maartens fysike tastân: "We zijn onwijs verrast na de finish"

Utlitgassen fan ynfloed?

In punt fan diskusje wiene de útlitgassen fan de boaten om Maarten hinne. Mar dêr kin Blanker koart oer wêze, dy hiene gjin ynfloed op de prestaasjes fan Van der Weijden. "We hebben metingen gedaan van de koolmonoxide, gemeten bij de uitlaat van de praam. Vlak voor de uitlaat is er 5 ppm gemeten, parts per million. Daar mag je al gewoon acht uur in werken, en dat was echt vlák voor de uitlaat."

Maarten sil der dus gjin lêst fan hân hawwe. "De andere boot gaf ietsje meer ppm, maar dat was ook verwaarloosbaar. Het is dus een broodjeaapverhaal, daar hoeven we het niet meer over te hebben."

"Friesland op z'n kop"

Blanker: "Wat Maarten gedaan heeft en wat het hele team om hem heen gedaan heeft, daar ben ik trots op. Ook op al die mensen die niet voor de camera's kwamen. We hebben Friesland op z'n kop gezet."

Ien fan de moaiste mominten fûn Blanker it wersjen mei Burdaard. "De herinnering van vorig jaar, toen hij daar moest stoppen, en de impact daarvan. Al het gejuich voor Maarten. In Burdaard is een prachtige sculptuur van Maarten geplaatst. Dat maakt het heel emotioneel, waar de crew toch wel een brok van in de keel kreeg."

"En later in de tocht de binnenkomst in Dokkum. Tussen Burdaard en Dokkum staan niet veel huizen en het was een gewone werkdag op dat moment. Maar bij Dokkum kwamen we in een soort arena terecht. Ik weet niet of iemand het daar droog heeft gehouden."