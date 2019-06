Maarten syn boadskip foar de Friezen: "Fryslân boppe, dank jullie wel!"

It grutte ferskil mei foarich jier is fansels dat Maarten de folsleine rûte ôflein hat. Hy gie ek mei in oare mentaliteit it wetter yn, wêrtroch't hy him better fielde. "Ik voel me lichamelijk ook beter. Vorig jaar was een lijdensweg. Ik heb genoten van de mensen op kant", fertelt Maarten. "Het ging goed en het bleef goed gaan. Het water werd mijn thuis. En de tocht was daarom plezieriger dan vorig jaar."

Betsjoene

Maarten hat Fryslân betjoene. As hy werom sjocht op syn tocht, sille de trochkomsten yn de stêden him it meast bybliuwe. "De doorkomsten waren massaal en heel bijzonder. Hoe verder ik kwam, hoe massaler ze werden. Fantastisch!"

"Stavoren was waanzinnig, Workum was een groot feest, Bolsward was laat, maar ook een groot feest, Harlingen erg vroeg, maar ook al vol. Franeker was het massaal. Daarna werd het maandag en dacht ik dat iedereen aan het werk was. Dus dat Dokkum zo vol stond, was bizar. Dit kan alleen maar in Fryslân. De Friezen zijn zo bijzonder. Ik voel me enorm gedragen en gesteund."