Wy prate op dit stuit streekrjocht mei Maarten van der Weijden en syn famylje yn it Oranjehotel yn Ljouwert. De grutte fraach is no fansels: hoe is it mei him, nei dy meunsterswimtocht fan 195 kilometer by de alve Fryske stêden del? Ferslachjouwer Timo Jepkema is yn it Oranjehotel, dêr't Maarten ôfrûne nacht sliept hat.