Skiermûntseach is wer de gemeente mei de measte miljonêrs

It gemiddelde fan Fryslân leit in stik leger. Mar 1,4 persint fan alle Fryske húshâldens hat mear as in miljoen eigen fermogen. Dat is ek 0,1 persint minder as it jier dêrfoar.

Lanlik is de tendins in stik positiver. Yn ferliking mei de oare provinsjes stiet Fryslân op it 9e plak. Noch wol foar Grinslân, Limboarch en Flevolân, dy't alle trije 1,1 persint miljonêrshshâldens ha.