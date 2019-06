Tweintich organisaasjes claime 3,35 miljoen euro foar kontenerskea MSC Zoe

Dat skriuwt minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat tiisdei yn in brief oan de Twadde Keamer. Woansdei is der in fêst oerlis mei de Twadde Keamer mei Van Nieuwenhuizen en minister Carola Schouten fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit, wêryn't dit oan 'e oarder komt.

It jild dat no weromfrege wurdt, is ûnder oare útjûn oan it ynskeakeljen fan tredde partijen, materiaalhier en de ynset fan eigen personiel. De claim is mids maaie yntsjinne en Rykswettersteat trunet der by reder MSC op oan om gau te beteljen.

Genôch tiid hân

De minister skriuwt dat de reder no wol genôch tiid hân hat. "Als dit nog langer op zich laat wachten, zal ik mij genoodzaakt zien om andere wegen te bewanden om te bewerkstelligen dat claims worden betaald."

Los fan dizze claim, dy't fia it troch Rykswettersteat opsetten skealoket rint, binne der ek noch fiskers dy't op in fergoeding wachtsje foar harren skea. Ien fan harren is no betelle.