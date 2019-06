MCL wiis mei jild foar kankerûndersyk, mar der is noch folle mear nedich

It liket derop dat der in soad aksjes binne om jild yn te sammeljen foar kankerûndersyk. Mar wêrom no krekt foar dy sykte? Wat makket kanker oars as oare sykten? "Ik denk dat dat er voor een deel te maken heeft dat het echt heel veel mensen treft. Bijna iedereen kent wel iemand in z'n familie die hiermee te maken heeft. Er overlijden veel mensen aan, dus het is een ziekte die veel impact heeft op mensen rondom kankerpatiënten."

Ryk lân

Dat sa'n grutte ynspanning nedich is yn in ryk lân as Nederlân, kin as dûbeld opfette wurde. "Dat is dan misschien toch wel onze menselijke aard. Je voelt ten eerste met Maarten mee vanwege deze topprestatie. En ten tweede is hij ex-kankerpatiënt, die heel goed weet wat zo'n traject inhoudt. Dat maakt denk ik ook wel indruk op mensen, dat je na zo'n behandeling zo'n prestatie neer kunt zetten", tinkt De Waal.

Boadskip

Benammen it boadskip dat Van der Weijden meijaan wol, fynt De Waal bysûnder. "Wat ik mooi vind, is dat hij altijd zegt: het is niet zo dat als je hard genoeg vecht, je dit gevecht wint. De een trekt het lootje dat 'ie het wel wint, de ander trekt het lootje dat 'ie het niet wint. Maar de mensen die het niet winnen, die hebben niet niet hard gevochten. Dat benadrukt hij altijd heel mooi."