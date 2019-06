Lânskipsbehâlder Jan de Boer hat betinkingsplak krige yn Eastermar

Foppe van der Meer fan Lânskipsbehear Fryslân hat lang mei Jan de Boer gearwurke en kende him dan ek goed. Hy omskriuwt De Boer as in útsprutsen man mei in eigen miening. "Hy hie altyd nije ideeën. Hy hie in soad kennis keppele oan grutte ynset."

De Boer hat fan grutte betsjutting west foar it lânskip sa't it der no foar stiet. "Hy hat in fjildgids makke. Dat wie net allinnich it meitsjen fan in boek. Dat wie in hiel proses, mei boeren, oerheden en oerheidstsjinsten om in goede behearsynstruksje te meitsjen. Foar hoe't je it bêste mei dykswâlen en singels omgean kinne", fertelt Van der Meer.

"Hy hat ek Stichting Wrâldfrucht oprjochte, om streekeigen gewaaksen werom te bringen yn De Wâlden. Dêr hat er ek in fertsjinmodel oan fêst plakt."

Betinkingsplak

It betinkingsplak foar Jan de Boer waard moandeitemiddei ûntbleate troch Lânskipsbehear Fryslân en Stichting Wrâldfrucht. It bankje mei betinkplaat is te finen oan de Kleine Hornstweg yn Eastermar.

'In útsprutsen Wâldpyk mei in grutte leafde foar it lânskip fan de Noardlike Fryske Wâlden. Syn grutte kennis fan de streek en alles wat groeit en bloeit leit oan de basis fan it hjoeddeiske lânskipsbehear troch boeren en bûtenlju' is de tekst op de plakette op it bankje.