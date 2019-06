Nei sa'n 200 kilometer yn 74 oeren hat Maarten van der Weijden syn Swimalvestêdetocht folbrocht. Freed om 17.30 oere sprong er yn it wetter en moandeitejûn om 19.29 oere kaam er oan by de Grutte Wielen. Besjoch hjir nochris de moaiste mominten fan it wykein.