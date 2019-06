Maarten van der Weijden: "Er is maar een allermooiste tocht en dat is de Elfstedentocht"

"Het duurde wel lang, maar het was ook heel erg bijzonder en heel erg mooi", seit Van der Weijden.

De iennige stêd dy't er ferline jier net sjoen hie, wie Dokkum. Dat slagge him dit jier wol. Moandeitemoarn kaam er yn dy stêd oan en it makke yndruk op him: "Het is gewoon een werkdag vandaag, en Dokkum stond helemaal vol. Ik vond het zo bizar. Er is maar één allermooiste tocht en dat is de Elfstedentocht. Daar gaan de Friezen vol voor, denk ik."