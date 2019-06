112-steuring foar in grut part foarby, Keamerleden wolle opheldering

De Twadde Keamer wol opheldering fan it kabinet oer de steuring. Chris van Dam fan it CDA fynt it 'reedlik ûnbegryplik' dat it alarmnûmer sa kwestber is. "Dit moet niet mogen." Syn VVD-kollega Arne Weverling fan de VVD skriuwt op Twitter dat in steuring by de helptsjinsten libbensgefaarlik is. Attje Kuien fan de PvdA wol fan minster Grapperhaus opheldering oer hoe't dit kin.