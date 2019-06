It is slagge! Maarten van der Weijden folbringt Swimalvestêdetocht

Maarten van der Weijden hat de Swimalvestêdetocht fan hast 200 kilometer nei 74 oeren ta in goed ein brocht. Hy Om 19.29 oere kaam er moandeitejûn oan by restaurant De Grote Wielen by Ljouwert. In grutte kloft boaten en boatsjes giene it lêste ein mei him mei. De tachtich meiswimmers foarmen steande yn de wetter in soad fan earehage dêr't er tuskentroch nei de wâl swom.