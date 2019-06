Faksinaasjegraad yn Fryslân heger as lanlik trochsneed

It tal bern yn Fryslân dat yninte wurdt tsjin sykten, leit heger as it lanlik trochsneed. Dat seit de GGD Fryslân. Lanlik sjoen is der in ein kaam oan de delgong yn de faksinaasjegraad. Yn Fryslân is in lichte tebekrin te sjen yn fergelyk mei foargeande jierren.