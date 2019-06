Alternative neednûmers bekendmakke, Whatsappe of maile kin ek

De lanlike plysje hat in spesjaal neednûmer iepene, fanwege de grutte telefoansteuring by KPN. Dêrtroch is it alarmnûmer net te berikken. It nûmer datst yn gefal fan need belje kinst is 088-66 28 240. It numer foar as it net driuwt, is 0900-8844 en dat docht it ek net. It alternatyf derfoar is 088-9659630. Fierders kinne minsken yn Noard-Nederlân de plysje Whatsappe op 06-13557756 of maile op 112@mknn.nl