FIDEO: Frachtwein Frisian Egg kantele yn Zwaag, fytspaad fol aaigiel

De sjauffeur sloech de bocht om, mar dat gong om in ûnbekende reden net hielendal goed. De wein kantele en sloech om op it fytspaad. "De straat is langzamerhand in een omelet aan het veranderen", seit in ferslachjouwer fan NH Nieuws. "Het begint ook behoorlijk te ruiken naar aangekoekt eigeel. Het is niet heel fris."

Op it momint fan it barren wiene der gjin fytsers op it fytspaad. De frachtwein plette wol in ferkearsljocht. Neffens de plysje hat de rioelservice inkele oeren nedich foar it opromjen en it skjinmeitsjen. Ek moat der in sleat leechpompt wurde. Frisian Egg ûndersiket wat der bard is.