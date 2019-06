RIVM warskôget foar smog op tiisdei, advys om yn de hûs te bliuwen

Der is tiisdei kâns op smog troch ozon en op in minne luchtkwaliteit. It Ryksynstitút foar folkssûnens (it RIVM) warskôget dêrfoar. Minsken dy't dêr gefoelich foar binne wurdt advisearre yn 'e hûs te bliuwen. It jildt foaral yn de neimiddei en yn de betide jûn.