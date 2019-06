Man út Koatstertille frijsprutsen fan heling

De eigener (56) fan in recyclingbedriuw yn Koatstertille is troch de plysjerjochter frijsprutsen fan heling fan in frachtauto mei hyskraan. De frachtwein waard fjouwer jier lyn stellen yn Velsen-Noord. De eigener kaam der fia Facebook achter dat de wein sjoen wie by it recyclingbedriuw yn Koatstertille. Mar doe wie er al sloopt. De eigener fûn in part fan syn frachtauto werom by in skroatferwurker yn Kampen.