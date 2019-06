Finish fan Maarten is foar grutte publyk allinne op skerm te folgjen

Maarten van der Weijden is ôfrûne freedtejûn úteinset mei syn meunstertocht by de alve stêden del. Hy swimt yn trije dagen en nachten hast 200 kilometer om jild yn te sammeljen nei kankerûndersyk. It is op de rûte smoardrok; yn de stêden en lâns de rûte steane tûzenen minsken de swimmer oan te moedigjen.

De gemeente Ljouwert is net belutsen by de organisaasje fan de finish. De Maarten van der Weijden Foundation hat wol oerlis hân mei de Veiligheidsregio Fryslân. Der kinne 500 útnûge minsken oan de kant stean om de finish fan Maarten van der Weijden 'live' te sjen. Op in eveneminteterrein flakby is in grut skerm dêr't alles goed op te folgjen is. Dêr is plak foar 5.000 minsken.

1963

De organisaasje fan de Swimalvestêdetocht hat keazen foar de Grutte Wielen as finishplak omdat de meast histoaryske reedrydalvestêdetocht dêr ek einige: dy fan 1963 doe't Reinier Paping it wûn.