Ljouwerter kulturele festival UIT krijt ferfolch yn UITinHUIS

It festival luts in ferskaat publyk tusken de 25.000 en 30.000 besikers en wie ek de grutste kulturele ko-produksje fan Ljouwert. It ferlytse programma wurdt organiseare troch kulturele ynstellingen, ateliers en galeryen dy't harren "huis" in middei iepen stelle.

Sa is bygelyks it Fries Museum fergees te besykjen. Ek organisearret elk iepen hûs in programma. Sa kinne je yn De Harmonie ynsjoch krije yn harren programma en koarte optredens besjen fan it kommende seizoen.

UITinHuis is op 8 septimber fan 13:00 oant en mei 17:00 oere.