Wurk oan Ofslútdyk yn nije faze: oerlêst foar ferkear

"Verkeer wordt op bepaalde plekken over één rijstrook geleid. Bij drukte en brugdraaiing kan dat leiden tot vertraging. Dat kan oplopen tot een halfuur, en met vakantiedrukte misschien nog meer", fertelt projektlieder Joost van de Beek fan Rykswettersteat.

Wat wurdt der krekt dien?

"De 32 kilometer lange dijk wordt twee meter hoger en krijgt een nieuwe bekleding van 75.000 golfbrekende blokken. Er komen keersluizen en extra spuisluizen in de Afsluitdijk en grote pompen, waarmee bij extreme weersomstandigheden snel water kan worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee."

It wurk wurdt kombinearre mei oar wurk. "De A7 wordt verbeterd met onder meer nieuw asfalt en een bredere vluchtstrook, er komt een permanente opening in de Afsluitdijk voor vissen voor de vismigratierivier en Windpark Fryslân in het IJsselmeer.

Fytspaad

Ek it fytspaad is no hielendal ôfsletten. "Wel gaat er een elk uur een fietsbus. Gister was de Afsluitdijk nog eenmalig open voor fietsers. Daar was veel belangstelling voor, een paar honderd mensen hebben er gebruik van gemaakt. Het was ook mooi weer natuurlijk."

Der dyk wurdt noch in pear kear foar fytsers en kuierders iepensteld dit jier, dat is op 21 july, 4 augustus en 18 augustus.