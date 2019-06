Overzicht derde dag en nacht van Maarten van der Weijden

Het pak uit

Rond half vijf stapte Maarten opnieuw in o de begeleidingsboot. Zijn pak bleek niet goed te zitten. Hij heeft last van wrijfplekken, en daarom is hij voor een deel uit zo'n pak gehaald. Dat het pak uit is, is geen goede zaak. Er zit een gaatje in het pak en de organisatie is bang dat hij verder uitscheurt. Dat kan betekenen dat hij volledig nieuw pak aan moet.

In een eerder gesprek vertelde huisarts Marco Blanker dat Maarten eigenlijk zijn pak moet aanhouden. Op het moment dat Maarten zijn pak uitdoet, kan zijn huid opzwellen en kunnen de bloedvaten open gaan staan. Hij kan dan een te lage bloeddruk krijgen, volgens Blanker.

Na een klein halfuur zwom Maarten weer verder in de richting van het beroemde bruggetje in Bartlehiem.