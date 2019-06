Oersjoch tredde dei en nacht fan Maarten van der Weijden

It pak út

Rûn healwei fiifen stapte Maarten werom de begeliedingsboat yn. Syn pak blykte net goed te sitten. Hy hat lêst fan de wriuwplakken, en dêrom is er foar in part út it pak helle. Dat it pak út is, is net in goeie saak. Der sit in gatsje yn it pak en de organisaasje is benaud dat dy fierder útskuort. Dat kin betsjutte dat hy in folslein nij pak oan ha moat.

Yn in earder petear fertelde húsdokter Marco Blanker dat Maarten eins it pak oanhâlde moast. Op it momint dat Maarten syn pak út giet, kin syn hûd opswolle en kinne de bloedfetten iepen stean gean. Hy kin dan in te lege bloeddruk krije, neffens Blanker.

Nei in lyts heal oerke swom Maarten wer fierder rjochting it ferneamde brechje yn Bartlehiem.