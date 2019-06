Maarten is deade punt yn Burdaard fan ferline jier foarby

Maarten van der Weijden is no al fierder mei syn Swimâlvestêdetocht as ferline jier. Ferline jier augustus moast er beliis jaan nei't er 163 kilometer swom hie. Dat wie yn Burdaard, dêr't no it monumint stiet op it punt dêr't Maarten yn 2018 sei: ik hâld op. Op dat punt krige Maarten in ekstra stimpel fan syn dochters. Maarten lit Burdaard efter him komt nei ferwachting om 10.00 oere oan yn Dokkum.