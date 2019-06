LIVEBLOG: Maarten swimt fol goeie moed op nei Ljouwert

Kollumnist Nynke van der Zee lies fan 'e moarn har kollum 'Maartenmoe': "Noch in pear oeren swimmen en hy hat it flikt! Maarten van der Weijden docht wat noch nea ien dien hat: de Alvestêdetocht swimmend folbringe. Hast hiel Nederlân folget 'm online of fia ferslach op radio en telefyzje. Ek wy sitte der hjir by de Omrop boppe-op en hâlde fan minút oant minút by wêr't Maarten is en hoe't it mei him giet. En dat alles foar it goeie doel: jild foar mear ûndersyk nei kanker. Mar by guon minsken smyt dizze aksje in oare klacht op: de saneamde 'Maartenmoeheid'. In hiel hurdnekkich syndroom..."

Lês de rest fan Nynke har kollum hjir