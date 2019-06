LIVEBLOG: Maarten swimt fol goeie moed op nei Dokkum

De swimtocht fan Maarten van der Weijden by de Fryske alve stêden del is dei en nacht by Omrop Fryslân te folgjen, ûnder oare fia dit liveblog. Maarten sette freed 21 juny útein en komt hjoed wer yn Ljouwert oan. Hy swimt de meunstertocht fan sa'n 200 kilometer om jild yn te sammeljen foar ferskate projekten tsjin kanker. De earste twa dagen weromlêze kin hjir: dei 1, dei 2 en dei 3. Alles wat Omrop Fryslân docht op radio, telefyzje en ynternet is te finen op de spesjale side Maartens Alvestêdetocht.