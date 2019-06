LIVEBLOG: Maarten is Bartlehiem foarby en op 'en paad nei Ljouwert

Maarten hat in healoerke skoft hân, mar no swimt er wer. Yn Bartlehiem steane in hiel soad minsken al op syn komst te wachtsjen. Hy hat yn it skoft even wat iten hân. Dat bestie út risotto mei in ekstra folde kipkerry. De kok komt út Geleen en neffens him is Maarten in goede iter. It team jout oan wannear't er skoft hâldt en dan komt it iten nei him ta op in soarte fan driuwend tsjinblêd. De kok is tige te sprekken oer de Friezen. "Ze zijn helemaal niet stug, maar allemaal schatten!" Planning is no dat er 15.22 oere oankomt yn Bartlehiem.