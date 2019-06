Stâlmuorreslûper byt Fryske man yn saakje

De stâlmuorreslûper komt yn ús lân in soad foar, mar noch nea earder waard melding makke fan in byt op dat plak. Nei alle gedachten giet it om in ûngelok en hat de spin út needwar biten. De byt sels fielst wol, mar is fierder net gefaarlik.

Naturalis

De spin sels is opstjoerd nei it kennissintrum ynsekten en wurdt opnommen yn de kolleksje fan Naturalis. Hoe't it no mei de man giet dy't biten is, is net bekend.