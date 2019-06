Nyck de Vries pakt gjin punten yn sprintrace, mar bliuwt lieder yn klassemint

Nyck de Vries is foar it earst dit seizoen einige sûnder punten yn de Formule 2. Hy kaam snein as tsiende oer de finish by de sprintrace yn de Grand Prix fan Frankryk. De punten wiene allinnich foar de earste acht. De Vries bliuwt wol lieder yn it klassemint. Der ha no fiif fan de tolve wedstriden west.