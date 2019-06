Feriening Friesche Elf Steden: "De Alvestêdetocht is fan elkenien"

"De Alvestedetocht is net fan ús as feriening, seit Jonkman. Dat wolle we ek net. Wy wolle de alvestêdetocht op redens organisearje." De lêste kear dat dat slagge, wie yn 1997.

"Allinne it krúske is fan ús. Dat meie oaren net brûke. Ek net foar drokpes of sa. Dat mei gewoan net."

Der binne minsken dy't fine dat Van der Weijden in alvestêdekrúske takomt, fanwege syn ynspanningen. Hy krijt it net, seit Jonkman.

"Miskien fertsjinnet er it wol, mar it krúske is allinne foar minsken dy't de tocht op redens ride. We meitsje hjir gjin útsûndering foar."