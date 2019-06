Maarten hat wer goed slept en leit noch altyd foar op skema

Ek dit jier wolle in protte minsken wer in glimp opfange fan Maarten van der Weijden. It wie sneontemiddei yn en om Hylpen sels sa drok, dat it ferkear fêstrûn. De organisaasje advisearre minsken om net mear mei de auto nei de stêd fan de fyfde stimpel te kommen.

Maarten van der Weijden swom sels ek hast de ferkearde kant op. De folchboat like by Koudum nammentlik even de ferkearde kant op te farren en Van der Weijden gie derefteroan. Al gau hie er gelokkich de goeie rjochting wer te pakken. Flak foar 17.00 oere hie er de stimpel fan Hylpen binnen.

Goed twa oeren letter 'al' hie er yn Warkum ek de sechsde stimpel sammele. Yn dy stêd hie er ek even tiid om in hapke te iten en even by te praten mei syn dochters.