LIVEBLOG: Maarten is ûnderweis nei Feinsum

Lisanne Spaander fersoarget yn alle alve stêden it besinningsmomint tegearre mei longdokter Sander de Hosson. Sels hat Lisanne ek kanker hân, mar se is no tumorfrij. By de besinningsmominten fertelt se har libbensferhaal en hat se it oer it belang fan ûndersyk nei kanker. Se sjongt dêrby ek ferskes dy't se sels skreaun hat oft dy har krêft jouwe. Se is spesjaal troch Maarten van der Weijden frege om oan dizze byienkomsten mei te wurkjen.

Lisanne hat ek spesjale kettingen mei kleurde kralen. Elke kraal stiet foar in behanneling en yn in jier tiid hat se der 287 oan har ketting sammele. Oan de ein fan de ketting sit in bysûndere kraal. Lisanne fertelt deroer yn de fideo hjirûnder.