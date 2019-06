Negerman en Schokker winne Mar-athon Snits yn parkoerrekôrs

By de froulju wûn Hinke Schokker fan Eastermar. Ek sy sette in rekôrtiid del fan 2 oeren, 58 minuten en 53 sekonden. Dêrmei wie se leafst 7 minuten en 37 sekonden flugger as it âlde rekôr fan Kirstin Jonvik út Ubbergen yn 2015.

Samantha Wolfslag fan Wergea kaam as twadde frou oer de meet yn 3:20:34. Op it tredde plak einige Wilma Bottema fan Eastermar mei 3:26:33.