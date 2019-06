Maarten van der Weijden is oer de helte fan Swimalvestêdetocht

Van der Weijden leit flink foar op it oarspronklike skema. De ferwachting wie nammentlik dat er om 00.40 yn Boalsert oankomme soe. Op dat skema leit er dus sa'n oardel oere foar.

Yn Boalsert hat Van der Weijden syn sânde stimpel ophelle. Sneintemoarn komt Van der Weijden, as alles goed giet, oan yn Harns. In pear oeren letter stiet Frjentsjer op it programma. Dêrnei is Dokkum noch de lêste stêd foar't er wer rjochting Ljouwert kin.