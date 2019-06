Sytse Bokma wint ljepperij yn Winsum mei ien sintimeter ferskil

Op it tredde plak by de manlju einige Jan Teade Nauta fan Drylts. Hy kaam ta in ôfstân fan krekt gjin tweintich meter: 19.93.

Winst Marrit van der Wal

By de froulju wûn Marrit van der Wal fan It Heidenskip. Sy ljepte 16.08 meter en wie dêrmei fierwei de bêste yn Winsum. Anna-Jet Leyenaar (14.87) fan Drylts wie twadde, foar Sigrid Bokma (13.95) fan Hylpen.

Wietse Nauta fan Drylts wûn mei 18.14 meter by de junioaren. Rutger Haanstra fan It Heidenskip pakte de deititel by de jonges mei 17.48 meter. By de famkes wûn Lisse van der Knaap fan Drylts mei in ôfstân fan 14.12 meter.